Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 18:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Kongre Binası kapatıldı
ABD Kongre Binası'na giriş ve çıkışlar güvenlik tehdidi nedeniyle durduruldu.
ABD'de Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için uyarıda bulunuldu.
ABD Kongre Binası'na giriş ve çıkışlar güvenlik tehdidi nedeniyle durduruldu. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/ObOnTVuPjl pic.twitter.com/uR7VlMYWR3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2021
Ardından Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, Joe Biden'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi.
Etiketler: ABD Son Dakika
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