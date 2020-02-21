Reuters haber ajansının Taliban sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, ABD ile Taliban arasındaki anlaşma uluslararası gözlemcilerin katılı ile imzalanacak.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Taliban ile anlaşmanın 29 Şubat'ta imzalanmasının beklendiğini söyledi.

Barış görüşmeleri süreci

ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakereleri, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine Trump yönetimi tarafından iptal edilmişti.

Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen sonuca ulaşılamamıştı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.