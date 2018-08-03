ABD göçmen merkezlerinde çocuklara anti-depresan verildiği iddia edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin "Sıfır tolerans" politikası nedeniyle Meksika sınırında ailelerinden ayırdığı göçmen çocuklarla ilgili tüyler ürperten bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, ABD'de göçmen merkezlerinde tutulan çocuklara istekleri dışında psikotrop denilen anti-depresan ilaçlar veriliyor.

Çocuklara zorla iğne yapıldı

İddialar, California mahkemesine açılan dava sonucu ortaya çıktı. California mahkemesinin bu durumu yasaklayan kararı ise iddiayı destekler nitelikte.

Çok sayıda çocuğun ifadesine başvurulan davada, çocuklar kendilerine zorla iğne yapıldığını söyledi.

Anneler de çocukları üzerinde gördükleri yan etkileri anlattı.

Mahkeme, çocuklara mahkeme kararı ya da ailelerinin izni olmadan psikotrop ilaç verilemeyeceğine, merkezdeki çocukların da başka bir tesise nakledilmesine karar verdi.

Olayın yaşandığı göçmen merkezi iddiaları reddetti

Amerikan hükümeti ile sözleşmesi bulunan olayın yaşandığı Shiloh göçmen merkezi ise iddiaları reddetti. Ancak merkez, mahkeme kararını doğru bulduğunu açıkladı.

Amerikalı yetkililer, göçmen ailelerin tutulduğu merkezlerde kötü muamele iddialarını reddediyor.

Göçmen uygulama merkezleri de tesislerin ve muamelenin o kadar da kötü olmadığını söylüyor.

Bu merkezleri "yaz kampı"na benzeten bir göçmen merkezi yetkilisi, ailelerin her öğün yemek yiyebildiğini ve iyi vakit geçirdiklerini iddia etti.

Trump yönetimi de çocukların bir nevi "yaz kampı"nda olduklarını savunuyor.

Göçmenlerin kamplarda kafesler içerisinde tutulduğu görüntüler daha önce paylaşılmıştı.

Trump yönetiminin "sıfır tolerans" politikası

Trump'ın "sıfır tolerans" politikası nedeniyle ABD-Meksika sınırında binlerce çocuk, ailelerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Sıfır tolerans politikası nedeniyle ailelerinden koparılan ve kafeslerde tutulan göçmenler ve çocuklarının bu merkezlerde hangi koşullarda yaşadığı görüntülenmişti.

Gelen tepkiler sonucu Trump, çocukların aileleriyle bir araya getirilmesine yönelik kararnameyi imzalamıştı.

Ailelerinden ayrı tutulan binlerce çocuğun bir kısmının geçtiğimiz haftalarda aileleriyle bir araya getirilmişti.

Göçmen politikasına karşı yapılan protestolara rağmen, bu çocukların bir kısmı hala ailelerinden ayrı tutuluyor.

Kaynak: TRT Haber