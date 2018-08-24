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"ABD gelecek yıl İtalya'nın kamu borçlarını finanse edecek"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İtalya'nın önümüzdeki yıl kamu borçlarını finanse etmek için yardıma hazır olduğu iddia edildi.

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&quot;ABD gelecek yıl İtalyanın kamu borçlarını finanse edecek&quot;

İtalyan Il Corriere della Sera gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yle Washington'da yaptığı yakın tarihli bir toplantıda, İtalya'nın önümüzdeki yıl kamu borçlarını finanse etmek için yardıma hazır olduğunu söyledi.

Gazetenin, üç isimsiz İtalyan üst düzey yetkilinin açıklamasına dayandırarak yaptığı haberde, Trump'ın Temmuz ayı sonunda Washington'da yaptıkları toplantı sırasında Conte'ye teklif verdiği belirtildi.

Gazete, Başbakan'ın Washington'dan döndükten sonra yetkililere tekliften bahsettiği ancak nasıl şekilleneceği hakkında açıklama yapmadığını aktardı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yardım, Trump, İtalya, Conte, abd
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