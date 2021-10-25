Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 22:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Türkiye ile iş birliği arayışındayız
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz." dedi.
Price, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Biden yönetimi olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı küresel olarak desteklemeye devam edeceğiz. ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz."
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