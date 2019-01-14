Trump, ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pompeo birkaç gün önce telefonla görüşmüş ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini ele almışlardı.
Kaynak: TRT Haber
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme kararında bir değişiklik olmadığını söyledi.
Trump, ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pompeo birkaç gün önce telefonla görüşmüş ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini ele almışlardı.
Kaynak: TRT Haber