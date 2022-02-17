ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler'de Rusya - Ukrayna krizine dair gündemi değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar:

- Barış ve güvenliğe yönelik en yakın tehdit, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yaklaşan saldırganlığıdır. Çünkü iki dünya savaşı ve bir Soğuk Savaş sonrasında kutsallaştırılan barış ve güvenlik ilkelerini ayakta tutan temel ilkeler tehdit altındadır.

- Rusya, Ukrayna sınırları çevresinde ve Kırım’da 150 binden fazla asker topladı. Rusya bu güçleri geri çektiğini söylüyor. Birliklerin sayısının azaldığını görmüyoruz.

- Kimileri elimizdeki istihbaratı sorguluyor. Şunu söylemek isterim ben bugün burda savaş başlatmak için değil savaş önlemek için bulunuyorum.

- Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Rus medyası bazı yanlış haberler yaymaya başladı ve halkın öfkesini en üst düzeye çıkarmak, “icat edilmiş” bir savaş gerekçesine zemin hazırlamak için iddialarını yaymaya başladı.

-Rusya, saldırı için bir bahane üretmeyi planlıyor. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya getireceği şiddetli bir olay veya Rusya'nın Ukrayna hükümetine yönelteceği çirkin bir suçlama olabilir. Rusya'da uydurma bir sözde terörist bombalama da olabilir. Toplu mezar keşfi, sivillere karşı aşamalı bir insansız hava aracı saldırısı veya kimyasal silah kullanan sahte hatta gerçek bir saldırı. Rusya bu olayı etnik temizlik veya soykırım olarak tanımlayabilir.

- Rusya Ukrayna'yı işgal etmesze bizim öngörülerimizi yanlış çıktı diye biz çok memnun oluruz.

- Geçtiğimiz haftalarda yakın zamanda atabileceğimiz somut adımlardan bahsettik. Güvenlik kaygılarını giderecek adımları atabiliriz.

- Biz diplomasinin başarılı olabilmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Bu bağlamda Rusya'nın dile getirmiş olduğu tahhaahütleri yerine getirmesi için yapması gereken herşeyi yapmaya hazırız.

-Rus hükümeti, bugün hiçbir yalan veya saptırma niteliği olmadan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini dünyaya açıkça beyan edebilir. Bunu göstermek için askerlerini, tanklarını, uçaklarını, konteynırlarını hangarlara gönderebilir. Diplomatlarını da müzakere masasına yollayabilir.