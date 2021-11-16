Biden'ın ocakta göreve gelmesinden bu yana iki kez telefonda görüşen liderler, video konferans yoluyla ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştiriyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip iki ülkenin liderleri arasındaki görüşme, uluslararası ilişkiler açısından önemli görülüyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in çevrim içi görüşmesi başladı. Görüşmeye ilişkin detayları TRT Haber Washington Muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/6sq2srU3HA pic.twitter.com/XggGa9gm6Q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 16, 2021

Görüşmeye Çin tarafında Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Genel Ofisi Direktörü Ding Şueşiang, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng katıldı.

ABD tarafında ise Biden dışında Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın olduğu yetkililer yer aldı.

Biden'dan hayati konularda iş birliği vurgusu

ABD Başkanı Biden, Şi ile samimi ve açık bir görüşmeyi dört gözle beklediğini, bu görüşmenin basit, doğrudan rekabetin nasıl sağlanacağını ele alacaklarını söyledi.



Biden, iklim değişikliği gibi hayati küresel konularda iş birliğini vurgulayarak, “Dünyaya olduğu kadar halkımıza da sorumluluğumuz var” dedi.

Biden toplantı gündeminde, insan hakları, ekonomi, serbest ve adil bir Hint-Pasifik bölgesini güvence altına almak olduğunu dile getirdi.

"Çin ve ABD'nin iletişimini ve iş birliğini artırması gerekiyor”

Çin Devlet Başkanı da eski arkadaşını görmekten çok mutlu olduğunu belirterek, “İnsanlık küresel bir köyde yaşıyor ve birlikte birçok zorlukla karşı karşıyayız. Çin ve ABD'nin iletişimini ve iş birliğini artırması gerekiyor” diye konuştu.

Görüşmenin 3 saat sürmesi öngörülüyor.