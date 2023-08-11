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Dünya
AA 11.08.2023 00:12

ABD bütçesi temmuzda 221 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı temmuzda 221 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD bütçesi temmuzda 221 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının temmuz ayında, federal hükümetin bütçe açığı 221 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 211 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 5'lik artış gerçekleşti. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 109,3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 276 milyar dolara çıkarken, harcamaları da yüzde 3 artışla 497 milyar dolara çıktı.

Ülkede, 2023 mali yılının 10'uncu ayı olan temmuz itibarıyla bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 122 artışla 1 trilyon 613 milyar dolar oldu. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 726 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 10 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 5 trilyon 302 milyar dolara çıkarken, gelirler yüzde 10 azalışla 3 trilyon 689 milyar dolara düştü.

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