ABD Temsilciler Meclisi tarafından Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato'daki ilk duruşması bugün yapılacak.

Senato Çoğunluk Lideri McConnell'ın, Trump'ın Senatoda yargılanmasına ilişkin temel usulleri ortaya koymasının ardından duruşma için son aşamaya gelinmiş oldu.

İlk duruşmada, sürecin işleyişine ilişkin McConnell tarafından sunulan tasarının oylanması ve söz konusu kuralların kabul edilmesi bekleniyor. İlk duruşmayı Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts yönetecek.

Söz konusu tasarıya göre, savunma ve davacı taraflara, iki güne yayılmış şekilde 24'er saat verilirken, taraflar, çarşamba gününden itibaren günlük 12'şer saat mesai ile iki gün içinde argümanlarını sunacak.

Tarafların tezlerini ortaya koymalarının ardından "jüri" görevi gören senatörler, davacı ve savunma taraflarına 16'şar saatlik zaman dilimlerinde sorularını yöneltebilecek. Ayrıca, sürece ilişkin sunulması beklenen tüm tanık ve belgelere ilişkin oylama bu soru-cevap bölümünün ardından yapılacak.

Demokratlar, söz konusu maddelere "taraflı" ve ayrılan zamana "kısa olduğu" gerekçesiyle tepki gösterirken, Beyaz Saray ise Trump'ın hızlı bir yargı süreciyle aklanması için verilen bu süreden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

Kaynak: AA