Dünya
ABD Başkanı Trump: Türkiye'nin operasyonu benim sorunum değil16 Ekim 2019 Çarşamba 18:00 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:36
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir." dedi.
ABD Başkanı Donald, Beyaz Saray'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı kabulü sırasında, gazetecilere açıklamada bulundu.
Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Trump, "Türkiye, Suriye'ye girerse bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." dedi.
Trump ayrıca, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak, "Melek değiller." yorumunda bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler: Donald Trump barış pınarı harekatı