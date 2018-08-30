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ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray telefonuyla imtihanı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile telefon görüşmesi başlatmak için defalarca yanlış tuşa bastı, Beyaz Saray çalışanlarından yardım istedi.

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ABD Başkanı Trumpın Beyaz Saray telefonuyla imtihanı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ticaret müzakerelerinde vardığı anlaşmayı Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından duyurmuştu.

Trump'ın Oval Ofis'ten yaptığı konuşma televizyondan da canlı yayınlandı.

Konuşmaya dair en ses getiren olay ise, Trump'ın Nieto ile konuşmayı başlatmak için telefonla mücadele ettiği anlar oldu.

Beyaz Saray çalışanlarından yardım istedi

Trump, "İki ülke için de gerçketen çok iyi bir anlaşma. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Sanırım Başkan telefonda" diyerek, Meksika Devlet Başkanı ile konuşmayı başlatmak istedi.

Fakat defalarca farklı tuşlara basarak denemesine rağmen görüşmeyi başaramadı. İmdadına Beyaz Saray çalışanları yetişti.

Trump'ın mücadelesi, sosyal medyada alay konusu oldu.

Kaynak: The Guardian

Etiketler: meksika, Trump, abd, beyaz saray
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