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ABD Başkanı Trump: Yasal oylara bakarsak ben kazandım
ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, "Yasal oylara bakarsak ben kazandım. Bazı eyaletlerde bizim seçmenimizi evlerinde tutmaya çalıştılar" dedi.
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Etiketler: ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Joe BidenSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 03:12
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