Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 22:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Başkanı Joe Biden Afganistan'dan çekilmeyle ilgili açıklama yaptı
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi üzerine ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. Biden, çekilme kararının arkasında olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Biden'ın Konuşmalarından satır başları:
- 200 kadar ABD vatandaşı Afganistan'da kaldı. Gelmek isteyen ABD vatandaşlarına yardımcı olacağız.
- Afganlara gelecek olursak dünya tarihinde hiç bu kadar sayıda kişi bir ülkeden çıkarılmamıştı. Biz bunları risk alarak yaptık.
- Taliban'ın verdiği sözlerin arkasında durması için elimizden geleni yapacağız.
- Afgan müttefikleri tüm dünyada ülkelerine kabul edecek ülkelere teşekkür ediyorum.
- Çekilme askeri danışmanların tavsiyesi ile gerçekleştirdi. Kimileri bu kararın daha öncesi alınması gerektiğini söylüyor ama ben buna katılmıyorum. Bu tür tehditler ve zorluklar karşımıza o zaman da çıkacaktı.
- Benden önceki Başkanı (Donald Trump) Talibanla anlaşma yaptı.
- 20 yıl kadar bu ülkede bulunduk. İlk 10 yılda amacımızı yerine getirdik. Şimdi dünya değişti. Terör tehdidi kanser gibi tüm dünyaya yayıldı. Benim amacım 2021 ve gelecekte ortaya çıkacak tehditlere karşı ülkemi korumak.
-Amerika'nın güvenliğinin Afganistan’daki sürekli askeri varlığa bağlı olarak sağlanacağına inanmıyorum.
Etiketler: ABD Afganistan Joe Biden
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