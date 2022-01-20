ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Polonya ve Romanya'da asker sayımızı artıracağız"

Biden, "Benim tahminime göre Rusya, Ukrayna konusunda hareket edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda hiç görmediği yaptırımlar uygulanacak. Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Polonya ve Romanya'da asker sayımızı artıracağız" dedi.

"NATO'yu bir arada tutmamız çok önemli"

NATO'yu bir arada tutmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, şunları söyledi:

"NATO içinde farklılıklar var. Herkesin aynı fikirde olduğundan emin olmalıyım. Rus askerlerin sınırı geçerek Ukrayna askerlerini öldürdüğü durumda bu her şeyi değiştirir. Ancak NATO cephesinde tam bir birlik sağlamamız, Putin'in ne yaptığına, ne ölçüde yapacağına bağlı."