Joe Biden, son duruma dair yapacağı açıklama öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Putin'in Ukrayna'ya yönelik haksız saldırısını tartışmak için G7 meslektaşlarımla bir araya geldim ve Rusya'yı sorumlu tutmak için yıkıcı yaptırım paketleri ve diğer ekonomik önlemler üzerinde ilerlemeye karar verdik. Ukrayna'nın cesur insanlarının yanındayız."

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