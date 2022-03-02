Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 05:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Başkanı Biden konuşuyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden konuşuyor.
Biden'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- 6 gün önce, Vladimir Putin, özgür dünyanın temellerini sarsmaya çalıştı ama çok yanlış hesapladı. Bunun yerine asla hayal etmediği bir güç duvarı ile karşılaştı.
- Başkan Zelenskiy, Ukrayna'nın kararlılığını ortaya koydu.
- Putin, dünyadan izole edildi. Hiçbir zaman olmadığı kadar izole edildi.
- Müttefiklerimizle birlikte güçlü yaptırımlar ortaya koymaktayız. Avrupalı müttefiklerimizi birleştirmek için sayısız saat harcadım.
- Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık.
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