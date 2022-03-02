Biden'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- 6 gün önce, Vladimir Putin, özgür dünyanın temellerini sarsmaya çalıştı ama çok yanlış hesapladı. Bunun yerine asla hayal etmediği bir güç duvarı ile karşılaştı.

- Başkan Zelenskiy, Ukrayna'nın kararlılığını ortaya koydu.

- Putin, dünyadan izole edildi. Hiçbir zaman olmadığı kadar izole edildi.

- Müttefiklerimizle birlikte güçlü yaptırımlar ortaya koymaktayız. Avrupalı ​​müttefiklerimizi birleştirmek için sayısız saat harcadım.

- Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık.

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