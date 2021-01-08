ABD Kongresi'nin basılmasının ardından Washington'da çalkantı devam ediyor.

Eleştirilerin hedefindeki Beyaz Saray'dan, olaylardan bir gün sonra açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Yaşananlar korkunç, olayları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi. Kanunları çiğneyenlerin cezalandırılmasını istedi.

Tüm Beyaz Saray adına konuştuğunun altını çizen McEnany, gazetecilerin soru sormasına izin vermeden konuşmasını tamamladı.

İstifalar devam ediyor

Washington'da istifa depremi de sürüyor. Trump'ın kabinesinde görevi bırakan ilk isim, Ulaştırma Bakanı Elanie Chao oldu.

Yazılı bir açıklama ile istifasını duyuran Chao, yaşananlardan Trump'ı sorumlu tuttu.

Amerikan medyasında, olaylara müdahalede yetersiz kalmakla eleştirilen Başkent Polis Şefi Steven Sund'ın da görevinden ayrıldığı iddia edildi.

Trump ile ilgili yeni iddia

ABD'nin New York Times gazetesi, Trump ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

ABD Başkanı'nın kendisi için özel af çıkarma konusunda danışmanlarıyla görüştüğü öne sürüldü.

Trump'ın azledilmesi için Kongre'de çağrılar artarken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in danışmanından açıklama geldi.

Trump'ın 25'inci madde uygulanarak azledilmesine Pence'in karşı olduğu ifade edildi.

