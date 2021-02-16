ABD'li güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün gece Erbil'de havalimanına yapılan saldırıda 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri yaralanırken, 1 sözleşmeli personelin de hayatını kaybettiği saldırıda 14 roket kullanıldı.

Bu roketlerin 10'u Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkenin dışına düşerken, 4 roket ise yerleşkeye isabet etti.

Blinken, Barzani'ye ABD'nin destek mesajını iletti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Erbil'de gerçekleşen füze saldırılarının ardından görüştüğü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'ye ABD'nin destek mesajını iletti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Erbil'de gerçekleşen füze saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaparak, saldırıdan dolayı "öfkeli" olduklarını dile getirdi.

Blinken, ilk incelemelere göre saldırılarda bir sivil sözleşmeli personelin hayatını kaybettiğini, aralarında bir Amerikan askerinin de olduğu bazı sözleşmeli personellerin ise yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileyen Blinken, saldırılar dolayısıyla acı çeken Iraklı ailelere de desteklerini iletti.

Blinken, açıklamasında, "Saldırıyı soruşturma ve failleri sorumlu tutma yönündeki çabalarına verdiğimiz desteği iletmek için Başbakan Mesrur Barzani'ye ulaşarak olayı görüştük." ifadesine yer verdi.

İnceleme başlatılması talimatı

Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füze saldırısında biri ağır, 3 kişi yaralanmıştı.

Irak Başbakanı Kazımi de söz konusu saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatı vermişti.