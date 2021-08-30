ABD Afganistan'dan çekilmesini tamamladı, Amerika'nın en uzun savaşı sona erdi. Taliban Amerikan askerlerinin ülkeyi terk edişini kutluyor.

Taliban kaynakları, ABD askerlerinin Afganistan’dan tamamen ayrıldığını duyurdu. Taliban, ABD’nin silahlarıyla havaya ateş açarak kutlama yapıyor. Kabil’de yaşananlara dair son durumu @trthaber spikeri Ahmet Görmez aktardı. pic.twitter.com/9ekjDYoeiv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2021

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalinin tamamlandığını duyurmak üzere, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ile kameraların karşısına geçti.

McKenzie, "Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos'ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan'ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor." ifadesini kullandı.

Taliban'ın kutlama görüntüleri TRT Haber canlı yayınına yansıdı

TRT Haber spikeri Ahmet Görmez, Kabil'den son gelişmeleri aktarırken Taliban'ın kutlamaları canlı yayına yansıdı.

#SONDAKİKA

ABD yetkilileri son ABD askerlerinin Afganistan’dan çekildiğini açıkladı. Taliban’ın havaya ateş açarak kutlama yapması, @trthaber spikeri Ahmet Görmez son gelişmeleri aktarırken TRT Haber canlı yayınına yansıdı.https://t.co/cAWDuF70bt pic.twitter.com/McCNg9kWuR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2021

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın basın açıklaması yapması bekleniyor.

ABD'nin işgali bitirme süreci

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.