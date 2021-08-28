Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD: Afganistan'da 2 DEAŞ'lı öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki operasyonlarda 2 üst düzey DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü, 1 DEAŞ üyesinin ise yaralandığını açıkladı.
ABD'nin Afganistan'daki operasyonları sürüyor.
Dün gece insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 1 DEAŞ liderinin öldürüldüğü açıklanmıştı.
ABD Savunma Bakanlığı, bugün süren operasyonlarda, 2 üst düzey DEAŞ üyesinin daha öldürüldüğünü, 1 DEAŞ üyesinin ise yaralandığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki operasyonlarda 2 üst düzey DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamaya dair ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/MlojslJmbO pic.twitter.com/6yhvACSjUI— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 28, 2021
Etiketler: ABD Afganistan DEAŞ
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