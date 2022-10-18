Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Adalet Bakan Yardımcısı: Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı
[Fotograf: Reuters]
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, Fransız çimento şirketinin DEAŞ'a yardım etmesine ilişkin, "Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı" ifadesini kullandı.
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