Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB: Kosova ile Sırbistan arasında serbest seyahat konusunda anlaşmaya varıldı
AB, Kosova ile Sırbistan arasında Kosovalı Sırplar dahil, tüm vatandaşların serbest seyahati konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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Etiketler: Son Dakika Kosova Sırbistan Avrupa Birliği
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