AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans'tan Brexit eleştirisi

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılma süreci (Brexit) müzakerelerinde son dönemece girilirken taraflar açıklamalarını sertleştirdi.

Strazburg'daki Avrupa Parlamentosunda yapılan özel oturumda konuşan AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, İngiltere'ye yüklendi.

Timmermans, "Eğer biri evden ayrılmak istiyorum ama anahtarlar bende kalsın, ben istediğim zaman geri dönerim ve evden istediğim şeyi alırım derse, bu olmaz" diye konuştu.

AB ülkelerinde çalışmak için vize

İngiltere Başbakanı Theresa May ise katıldığı bir radyo programında, ülkenin Brexit sonrasındaki göçmenlik politikalarına açıklık getirdi.

AB vatandaşlarına Brexit sonrasında ülkede yaşam ve iş önceliği verilmeyeceğini belirten May, özellikle AB'den gelen az kalifiye göçmen sayısının azalacağına dikkat çekti.

May, bu kısıtlamanın karşılığında İngiliz vatandaşlarının da AB ülkelerini ziyaret etmek ve bu ülkelerde çalışmak için bir çeşit vizeye tabi olabileceğini vurguladı.

"Chequers'ı çöpe at"

Brexit tartışmaları İngiltere siyasetinde de gerginliği tırmandırıyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin yıllık parti konferansı sırasında bir konuşma yapan Brexit yanlısı eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Başbakan Theresa May'e ve May'in sunduğu Chequers Planı'na yüklendi.

Johnson'ın konuşmasının partililer tarafından büyük tezahüratla karşılanması May'in koltuğunun sallandığı yorumlarını güçlendirdi.

"Chuck Chequers" yani "Chequers'ı çöpe at" kampanyası da Muhafazakar Parti'nin konferansına damgasını vurdu.

Chequers Planı

Chequers Planı olarak bilinen belge, iki taraf arasında gelecekteki ilişkiler konusunda İngiltere'nin duruşunu tanımlıyor.

Plan, Birleşik Krallık ile AB arasındaki ekonomi ve güvenlik alanındaki ortaklık, havacılık ve nükleer güç gibi konularda geleceğe yönelik iş birliği ile iki taraf arasında yapılmak istenen anlaşmanın çerçevesini kapsıyor.

Buna göre, malların serbest dolaşımının kolaylaştırılmış bir gümrük düzenlemesi sayesinde, İrlanda ile bir sınır oluşmadan organize edilmesi öngörülüyor.

Ancak plan hem İngiltere'de hem de AB tarafında ağır şekilde eleştiriliyor.

Brexit süreci

İngiliz hükümeti, 6 Temmuz'da açıkladığı yeni müzakere yaklaşımında, AB ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasına kapı aralamıştı. May, Kuzey İrlanda konusunda tarafların mutabık kaldığı çözüme ulaşılmadıkça İngiltere'nin belirsiz bir süre için bütün olarak Gümrük Birliği içinde kalmasına yol açacak bir "tedbir" maddesini de kabul etmişti.

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırla ilgili müzakereleri ise devam ediyor.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak.

Kaynak: Euronews