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HABER GİRİŞ
14.12.2023 20:40
, 14.12.2023 20:49
SON GÜNCELLEME
14.12.2023 20:49
AB, Gürcistan'a aday ülke statüsü verdi
AB Konseyi, Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar verdi. Gürcistan ise aday ülke statüsü verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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