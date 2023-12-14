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Dünya
TRT Haber 14.12.2023 20:40

AB, Gürcistan'a aday ülke statüsü verdi

AB Konseyi, Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar verdi. Gürcistan ise aday ülke statüsü verildi.

AB, Gürcistan'a aday ülke statüsü verdi

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