AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan ortak İran'a yaptırım açıklaması

Avrupa Birliği (AB), Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından yapılan ortak açıklamada, AB hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı uyarınca İran ile meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlı olunduğu bildirildi.

AB ile 3 ülkenin dışişleri bakanları, ABD'nin, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan, 16 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve bu ülkeye uygulanacak yaptırımların ilk aşamasının devreye girmesiyle ilgili ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin çekilme kararı ve yaptırımları devreye sokmasından derin esef duyulduğu belirtilerek, "AB hukuku ve BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca İran ile meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlıyız." ifadesine yer verildi. Yaptırımlardan etkilenebilecek AB menşeli şirketleri koruma amacıyla güncellenmiş AB "Engelleme Mevzuatı"nın yarından itibaren devreye sokulacağı vurgulandı.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından hazırlanan 11 ayrı raporda da belirtildiği gibi KOEP'nin şartlarına uyduğu, bu anlaşmanın, Avrupa, bölge ve dünya barışı için kilit öneme sahip bir güvenlik garantisi olduğu kaydedilen açıklamada, "İran'ın KOEP çerçevesindeki tüm taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye devam etmesini umuyoruz." denildi.

"İran ile yapılan nükleer anlaşmanın korunması, uluslararası anlaşmalara saygı ve uluslararası güvenlikle ilgili bir konudur." ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca KOEP'ye imza atan taraflar ve anlaşmaya destek veren üçüncü ülkelerin İran ile çalışmaya devam edeceğinin altı çizildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığından, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin de 4 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.

Kaynak: AA