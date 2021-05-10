Kudüs'te ilk önce siren sesleri duyulmaya başlandı. Sirenlerin ardından patlama sesi meydana geldi. Sesler, hem Kudüs'ten hem de Batı Kudüs'ten duyuldu.

#SONDAKİKA

Kudüs'te patlama sesi duyuldu. Gazze şeridinden Batı Kudüs ve Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. pic.twitter.com/zVGcW5NCAg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

Anadolu Ajansı (AA), Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bilgisini paylaştı.

Roketlerin nereye düştüğüne, can kaybı olup olmadığına yönelik herhangi bir bilgi paylaşılmadı. TRT Haber muhabiri Mustafa Fatih Yavuz, boş bir araziye düşmüş olabileceğini belirtti.