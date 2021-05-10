Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
AA: Gazze Şeridi'nden 6 roket atıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Anadolu Ajansı, Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bilgisini paylaştı.
Kudüs'te ilk önce siren sesleri duyulmaya başlandı. Sirenlerin ardından patlama sesi meydana geldi. Sesler, hem Kudüs'ten hem de Batı Kudüs'ten duyuldu.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021
Kudüs'te patlama sesi duyuldu. Gazze şeridinden Batı Kudüs ve Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. pic.twitter.com/zVGcW5NCAg
Anadolu Ajansı (AA), Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bilgisini paylaştı.
Roketlerin nereye düştüğüne, can kaybı olup olmadığına yönelik herhangi bir bilgi paylaşılmadı. TRT Haber muhabiri Mustafa Fatih Yavuz, boş bir araziye düşmüş olabileceğini belirtti.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail Son Dakika Mescid-i Aksa
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