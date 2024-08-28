4 yaşındaki çocuk, müzedeki 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı

Hecht Müzesi yetkilileri, testinin M.Ö. 2200-1500 yılları arasında Tunç Çağı'na ait nadir bir eser olduğunu belirtti.

Eserin bu denli sağlam kalmış olması, onu çok özel kılıyordu.

Müze, arkeolojik buluntuların cam olmadan sergilenmesinde "özel bir çekicilik" olduğuna inanıyor ve bu nedenle eser, giriş bölümünde cam koruma olmadan sergileniyordu.

Olay sırasında testiyi kıran çocuğun babası Alex, oğlunun "içinde ne olduğunu merak ettiği için" testiyi hafifçe çektiğini ve bu nedenle testinin yere düştüğünü söyledi.

Testi restore edildikten sonra yeniden sergilenecek

Olayın ardından müze yetkilileri, çocuğu ve ailesini özel bir turla müzeye yeniden davet etti. Müze sözcüsü Lihi Laszlo, "Sergi öğelerinin kasten zarar gördüğü durumlarda, polis dahil edilerek çok ciddi şekilde müdahale edilir. Ancak bu olayda, durum böyle değildi. Testi, müzeyi ziyaret eden küçük bir çocuk tarafından kazara zarar gördü ve bu doğrultuda gereken önlemler alınacaktır," dedi.

Testinin restorasyonu için bir uzman görevlendirildi ve kısa süre içinde yeniden sergilenmesi planlanıyor. Alex, testinin yeniden onarılmasından memnuniyet duyacaklarını, ancak "artık aynı eser olmayacağı" için üzgün olduklarını dile getirdi.

Müze, mümkün olan durumlarda eserlerin cam veya engeller olmadan sergilenmeye devam edileceğini ve "nadir gerçekleşen bu tür olaylara" rağmen bu geleneği sürdürme niyetinde olduklarını belirtti.