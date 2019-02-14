Putin

İlk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yaptı. Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Yoğun bir koordinasyon Suriye krizinin çözümü için çalışmalar yapıyoruz. Bugün krizin çözümü için önemli çalışma alanları belirledik.

- Suriye’de barışın sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşa edilmesi için gerekli sürece Rusya, Türkiye ve İran sayesinde ulaşılmıştır.

- İdlib’te çatışmasızlık bölgesi kurulması geçici bir tedbir ve teröristlerin saldırıları cezasız kalmayacaktır.

- Suriye’de nihai barışın sağlanması ve istikrarın sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Suriye’de ateşkesin sağlanması terörle mücadeleye bir zarar vermemelidir.

- Sadece Suriyeliler kendi geleceklerini belirlemeli, alternatifi yok.

- 12. Astana toplantısı Mart ayının sonunda yapılacak.

- Önemli olan Astana formatındaki üç ülke de iş birliğini pekiştirmeye niyetlidir. Astana formatı önemli olduğunu teyit etmiştir.

- Suriye’de insani sorunların çözümü için çabalarımızı sürdürüceğiz. BM katılımıyla Suriye toplantılarının yapılması konusunda mutabık kaldık.

- ABD askerlerinin çekilmesi olumlu, istikrara katkı sağlayacaktır.

- Kapsamlı ve verimli görüşmeler için Sayın Erdoğan ve Ruhani'ye teşekkür ediyorum.

Ruhani

Putin'den sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklama yaptı. Ruhani'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

- Ortak amacımız terörizmle ortak mücadele.

- ABD, DEAŞ'lıların bir kısmını Afganistan'a aktarıyor. Orta Asya ve diğer bölgeler için çok tehlikeli olabilir.

- Suriye tek millete aittir 2 millete ait değidir. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Toprak bütünlüğüne önem vermemiz lazım, teröristlerin yok olmasına önem vermemiz, Suriyeli Kürtlerin haklarına ve Türkiye'nin güvenliğine önem vermemiz lazım.

Erdoğan

- Sayın Putin'e ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Ruhani nezdinden tüm İran halkına dünkü saldırıdan dolayı taziyelerimi diliyorum.

- Gerek ülkemizi gerek İran'ı hedef alan terör örgütleri kaybetmeye mahkumdur.

- Suriye'de barış ve istikrar ortamının tesisi yönünde görüşmeler yaptık. İdlib'deki durumun muhafazasına verdiğimiz önemin altını özellikle çizdik.

- Suriye'de halk çok ciddi bedeller ödedi. Yeni dramların yaşanmasını istemiyoruz.

- ABD'nin çekilme sürecini de görüştük. Kurulacak güvenli bölge terör örgütlerinin büyütüp gelişeceği bir alan haline gelmemelidir. Türkiye olarak sınırlarımız boyunca terör koridoruna izin vermeyeceğiz.

- Adana mütabakatı çerçevesinde geleceğimizi yorumladığımızı ifade etmek istiyorum.

- 3 garantör ülke olarak siyasi çözümde ciddi mesafeler aldık. Denizi geçmişken şimdi derede boğulamayız. Kaos ve istikrarsızlıktan beslenen çevrelere rağmen süreci başarıya ulaştırmalıyız.

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