Dünya
180 kişiyi taşıyan Ukrayna uçağı İran'da düştü08 Ocak 2020 Çarşamba 06:29 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 06:54
180 kişiyi taşıyan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağının Tahran'dan Kiev'e giderken İran'daki Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştüğü açıklandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı, Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü.
Uçak içinde personel ve yolcular dahil 180 kişinin olduğu açıklandı.
Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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