Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen sığınmacıların sayısı her geçen gün artıyor.

Yunanistan'ın her türlü engeli çıkardığı sığınmacılar kara ve nehir hududunu deniyor.

Yunanistan'la olan 212 kilometrelik sınırın 200 kilometresini oluşturan doğal sınır konumundaki Meriç, sığınmacıların en çok kullandığı geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Meriç'i botlarla geçiyorlar

Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla geçen sığınmacıların Yunanistan'a geçişi sürüyor.

İçişleri Bakanlığı saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını 138 bin 647 kişi olduğunu açıkladı.