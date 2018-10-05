12'nci kez sorgulamaya götürülen Netanyahu protesto edildi

Hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla başı dertte olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cuma günü rüşvet iddiaları nedeniyle İsrail polisi tarafından 12. kez sorgulanmaya götürülürken yolda protestocuların gösterisiyle karşı karşıya kaldı.

Göstericiler, ellerinde İngilizce ve İbranice "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazan pankartlar taşıyarak Netenyahu'yu protesto etti.

Netanyahu'nun yolsuzluk dosyaları

İsrail polisi şubat ayında yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu hakkında yürütülen 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti.

Açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim" demişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

Kaynak: Reuters