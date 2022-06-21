Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
11 turist teleferikte mahsur kaldı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Hindistan'da teleferik arıza yapınca 11 turist saatlerce havada mahsur kaldı. Turistler acil müdahale ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı
Hindistan'ın kuzeydeki Himaçal Pradeş eyaletinde teleferik arıza yapınca 11 turist saatlerce kurtarılmayı bekledi.
Turistlerin imdadına acil müdahale ekibi yetişti.
Kurtarma ekiplerinin çabasıyla can kaybı ya da yaralanma olmazken, arızanın neden kaynaklandığı araştırılıyor.
Etiketler: Hindistan
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