Hindistan'ın kuzeydeki Himaçal Pradeş eyaletinde teleferik arıza yapınca 11 turist saatlerce kurtarılmayı bekledi.

Turistlerin imdadına acil müdahale ekibi yetişti.

Kurtarma ekiplerinin çabasıyla can kaybı ya da yaralanma olmazken, arızanın neden kaynaklandığı araştırılıyor.