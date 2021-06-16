Astronotlar, Quest hava kilidinden Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkacak.

Uzay yürüyüşü sırasında Kimbrough ve Pesquet, istasyonun laboratuvarına enerji sağlayacak yeni güneş panelinden ilkini yerleştirecek.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar uzay yürüyüşüne çıkmak için son hazırlıklarını tamamlıyor. https://t.co/AOuLrNov4u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 16, 2021

2000 yılından bu yana görev yapan eski güneş panelleri güç kaybetmeye başladığı için istasyona 6 yeni güneş paneli eklenmesine karar verilmişti.

239'uncu uzay yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor. Bu, Kimbrough'un 7inci, Pesquet'nin ise 3'üncü uzay yürüyüşü olacak.

Astronotlar ayrıca, pazar günü bir kez daha uzay yürüyüşüne çıkarak 2'nci güneş panelini yerleştirecek.

2 Haziran’da da Rus kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov istasyonun dışına çıkmış, kozmonotların uzay yürüyüşü 7 saat 19 dakika sürmüştü.