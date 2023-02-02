ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA astronotu Nicole Mann ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı astronotu Koichi Wakata, uzay yürüyüşüne başladı.

İkinci kez uzay yürüyüşüne çıkan astronotlar, 2 hafta önce istasyonun dışındaki güç sistemine kurmaya başladıkları donanımı tamamlayacaklar.

Kurulacak iki montaj platformu gelecekte güneş enerjisi için yapılacak çalışmalarda kullanılacak.

Görevin Türkiye saati ile 23.15'te sona ermesi bekleniyor.