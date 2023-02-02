Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 16:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları uzay yürüyüşünde
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli iki astronot, uzay yürüyüşünde. Görevin, yaklaşık 7 saat sürmesi bekleniyor.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA astronotu Nicole Mann ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı astronotu Koichi Wakata, uzay yürüyüşüne başladı.
İkinci kez uzay yürüyüşüne çıkan astronotlar, 2 hafta önce istasyonun dışındaki güç sistemine kurmaya başladıkları donanımı tamamlayacaklar.
Kurulacak iki montaj platformu gelecekte güneş enerjisi için yapılacak çalışmalarda kullanılacak.
Görevin Türkiye saati ile 23.15'te sona ermesi bekleniyor.
Etiketler: NASA Uzay Çalışmaları
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