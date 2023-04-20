SpaceX, Starship roketini fırlattı

Şimdiye kadar yapılan en güçlü rokete sahip uzay aracı, NASA’nın Ay roketinden yaklaşık 2 kat güçlü.

Daha önce uzay aracının Mars ve Ay’a inmesi öngörülen kısmına ait denemeler başarılı olmuştu.

Bu kez fırlatma, onu atmosferden çıkaracak roketle birlikte gerçekleştirildi.

Toplam yüksekliği 119 metre olan Starship'in büyük itki roketi kısmında 33 motor bulunuyor.

Starship Dünya'nın çevresinde bir tam tur tamamlayıp Hawaii yakınlarında gezegenin atmosferine yeniden girecek.

Uzay aracının yaklaşık 1,5 saatlik uçuştan sonra Pasifik Okyanusu'na düşmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar Starship için atmosferde 5 deneme yapıldı ve ateşleme ile motorları test edildi.