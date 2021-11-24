Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 07:29Son Güncelleme: Kaynak: TASS
SpaceX roketine ait parça Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor
[Uluslararası Uzay İstasyonu | Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Rusya, Elon Musk'a ait SpaceX şirketi tarafından uzaya gönderilen bir rokete ait parçanın Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yakınından geçeceğini duyurdu.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), yarın Moskova saatiyle 07.18'de, Falcon 9 roketine ait bir parçanın Uluslararası Uzay İstasyonuna yakın mesafeden geçeceğini bildirdi.
2019 yılında fırlatılan bir rokete ait parçanın, istasyona neredeyse 5,5 kilometreye kadar yaklaşacağı kaydedildi.
Uluslararası Uzay İstasyonu personelinin "normal" şekilde çalışmalarını sürdürdüğü, durumun kontrol altında olduğuna dikkat çekildi.
ABD, Houston'daki Misyon Kontrol Merkezi, 15 Kasım'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nun birkaç kez uzay çöpüne yaklaştığını duyurmuştu.
Etiketler: Elon Musk Rusya SpaceX Uzay Çalışmaları
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