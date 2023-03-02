Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 08:36Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
SpaceX 4 kişilik ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Crew-6 görevi için 4 kişilik mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan roketi fırlattı.
Fırlatma, Florida'daki NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nden, Falcon 9 roketiyle gerçekleştirildi.
Yerel saatle 00.34'de gerçekleşen operasyon esnasında gökyüzü aydınlandı.
[Fotoğraf: Reuters]
Ekibin fırlatılması, önceki denemenin teknik arıza sebebiyle iptal edilmesinden 72 saat sonra yapıldı.
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