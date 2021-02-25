Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Perseverance, Mars'tan 360 derecelik fotoğraf gönderdi
[Fotoğraf: NASA]
NASA, Mars'a gönderdiği "Perseverance" keşif aracının Kızıl Gezegen'den ilettiği 360 derecelik panoramik fotoğrafı paylaştı.
Perseverance'a entegre Mastcam-Z görüntüleme cihazıyla kaydedilen fotoğraf, NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.
Perseverance, 30 Haziran 2020'de Florida'daki platformdan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.
Mars'a gönderilen en gelişmiş araç
NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtı ile çalışan Perseverance, şimdiye kadar Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla tanınıyor.
Etiketler: NASA
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