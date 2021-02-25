Perseverance'a entegre Mastcam-Z görüntüleme cihazıyla kaydedilen fotoğraf, NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.

Perseverance, 30 Haziran 2020'de Florida'daki platformdan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.

Mars'a gönderilen en gelişmiş araç

NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtı ile çalışan Perseverance, şimdiye kadar Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla tanınıyor.