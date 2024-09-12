Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı

ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından başlatılan ve 4 sivil mürettebatı alçak Dünya yörüngesine taşıyan Polaris Dawn görevinin en kritik aşamasına gelindi.

Özel görevin finansörü olan milyarder iş insanı Jared Isaacman, askeri pilot Scott Poteet ve SpaceX mühendisleri Anna Menon ile Sarah Gillis, 732 kilometre irtifada tarihin ilk özel uzay yürüyüşüne başladı.

SpaceX'in geliştirdiği uzay giysilerini giyen ekip, Türkiye saati ile 13.50‘de Dragon kapsülünün kapağını açarak uzaya adım atmaya başladı.

4 kişilik ekibin yaklaşık 2 saat sürecek uzay yürüyüşü süresince bir dizi bilimsel deneye imza atacağı biliniyor.

Falcon-9 roketi ile yörüngeye gönderilmişti

Polaris Dawn görevinin 4 kişilik sivil mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, 10 Eylül’de SpaceX’e ait Falcon-9 roketi ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatılmıştı.

Uzay uçuşları ve radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yürütecek ekibin, SpaceX tarafından geliştirilen EVA giysilerini giyerek 36 araştırma ve deney yapacağı açıklanmıştı.

Görev kapsamında, Starlink uydularının lazer tabanlı iletişim becerilerinin de test edileceği bildirilmişti.

Özel sektörün uzay araştırmalarındaki rolünü artırabilir

1965’ten bu yana yalnızca profesyonel astronotlar tarafından gerçekleştirilen uzay yürüyüşleri, uzay araştırmalarının en tehlikeli görevi olarak görülüyor.

Dört sivil mürettebat tarafından gerçekleştirilen Polaris Dawn görevinin, özel sektörün uzay araştırmalarındaki rolünü artırabileceği belirtiliyor.