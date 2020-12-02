Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'in uzay aracı Chang'e 5, Ay'dan örnek topladı
[Fotoğraf: AA]
Çin'in Ay'a iniş yapan uzay aracı Chang'e 5, örnek toplama işlemini başarıyla gerçekleştirdi.
Uzay aracının, bu ayın ortalarında Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilogram ağırlığında örneği Dünya'ya getireceği tahmin ediliyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Chang'e 5'in uzaya inişinin "Çin'in uzayın barışçıl kullanımında uluslararası toplumla iş birliğinde tarihi bir adım" olduğunu söyledi.
NASA'dan tebrik
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Chang’e 5’in başarılı inişinden dolayı Çin’i tebrik ederken "Ay'da toplanan örneklerin Dünya'ya getirilmesi durumunda uluslararası bilim camiasını ilerletebilecek bu örnekleri incelemekten herkesin faydalanacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.
[Chang'e 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı. | Fotoğraf: Reuters]
2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.
Etiketler: Uzay Çalışmaları Çin
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