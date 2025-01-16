Puslu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
TRT Haber 16.01.2025 09:13

Türkiye’nin en kalabalık kuşu: Sakarmeke

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan su kuşu sayımı, Türkiye’de en çok yaşayan su kuşu türünün sakarmeke olduğunu ortaya koydu. Ülke genelinde 671 bin sakarmeke var. En çok kuş türü Kızılırmak Deltası’nda bulunurken, en fazla kuş Beyşehir Gölü’nde yaşıyor.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
okuma süresi
Okuma süresi
Türkiye’nin en kalabalık kuşu: Sakarmeke

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yapılan 2024 yılı su kuşu sayımının sonuçları ortaya çıktı.

Türkiye, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz-Orta Asya kesişimi üzerinde bulunan bir coğrafyada olduğu için 4 önemli kuş göç yolu üzerinde bulunuyor. Bunun yanı sırası Türkiye’nin flora ve fauna zenginliği nedeniyle çok fazla kuş türüne de ev sahipliği yapılıyor. 154 memeli, 141 sürüngen türüne ek olarak 490 kuş türü bulunuyor.

Türkiye’nin en kalabalık kuşu: Sakarmeke

Her yıl sayılıyor

Bu türlerin korunması için yapılan çalışmalardan biri de kış aylarında yapılan ‘su kuşu sayımı’. 1967 yılından beri su kuşları sayımı yapılarak, hem popülasyon hem de yaşam alanlarına ilişkin mümkün olabildiği kadar sağlıklı veri elde edilmeye çalışılıyor. Sayımlar sayesinde sulak alan işleyişi ve yıllara göre popülasyon büyüklüğü takip ediliyor, nesli tehlike altında olan kuşlar için eylem planı oluşturulabiliyor, farkındalığı artırıcı çalışmalar yapılabiliyor ve kuş gözlemcilerine eğitim imkanı sunulabiliyor.

Türkiye’nin en kalabalık kuşu: Sakarmeke

165 sulak alanda sayım yapıldı

Su kuşları genel olarak ‘Sulak Alanlar’ olarak bilinen ve koruma altındaki alanlarda konaklıyor Sayımlar, aralarında Küçükçekmece Gölü, İstanbul Boğazı, Beyşehir Gölü, İzmir Gölü, Rize kıyıları, Batman Barajı, Hirfanlı Barajı gibi yerlerin bulunduğu 165 farklı sulak alanda yapıldı. 32 farklı aileden kuşların sayıldığı çalışmalara DKMP personeli yanında bilim insanları, STK temsilcileri ve gönüllüler de katıldı.

Türkiye’nin en kalabalık kuşu: Sakarmeke

1.6 milyon kuş sayıldı

Sayım yöntemi kimi yerde imkanlar dahilinde tek tek yapılırken ağırlıklı olarak gruplama şeklinde gerçekleştiriliyor. Bu sonuçlara göre 2024 yılı itibariyle 165 farklı sulak alanda 1 milyon 684 bin 756 su kuşu sayıldı.

Türkiye’nin en kalabalık kuşu: Sakarmeke

En çok sakarmeke var

Yapılan sayımda Türkiye’de en çok bulunan su kuşu türünün sakarmeke olduğu tespit edildi. 671 bin 675 sakarmeke sayılırken, çamurcun, karabaş martı, flamingo, Van Gölü martısı ve yeşilbaş ördek diğer kalabalık türler orak onu takip etti. Kolay avlandığı için zaman zaman esprilere konu olan angıt türü ördekten sise 20 bin 454 adet sayıldı.

Yaygınlıkta da yine sakarmeke ilk sırada yer aldı. 124 farklı sulak alanda sakarmekeye rastlandı. Gri balıkçı, yeşilbaş ördek karabatak, çamurcun ise yine 100’den fazla sulak alanda yaşayan kuşlar olarak gözlemlendi.

Türkiye’nin en kalabalık kuşu: Sakarmeke

En az görülenler

Bazı kuş türleri ise yapılan sayımlarda çok az görüldü. Ada martısı, karasırtlı martı, Sibirya kazı, sarıbacaklı kumkuşu, pufla türlerinden sadece 1’er örnek sayılabildi. Bataklık düdükçünü, kara ördek, karaayaklı martı, kızılgerdanlı dalgıç, orman düdükçünü ve tarla kazından ise yalnızca 2’şer tane tespit edildi.

Türkiye’nin en kalabalık kuşu: Sakarmeke

Kızılırmak lider

Kızılırmak Deltası, 64 farklı kuş türüne yuva olarak ilk sırada yer aldı. Gediz Deltası,  Büyük Menderes Deltası, Manyas Gölü ve Akyatan diğer çok fazla kuş turuna yuva olan sulak alanlar oldular. Sayı olarak en fazla kuş barındıran sulak alanlar ise Beyşehir Gölü, Kızılırmak Deltası, Akyatan Lagünü, Hirfanlı Barajı ve Eğridir Gölü oldu.

Türkiye’nin en kalabalık kuşu: Sakarmeke

ETİKETLER
Milli Parklar Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Küresel ısınma artıyor: İşte son 10 yıldaki sıcaklıklar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:10
Sosyal medya haberciliği eğitimi gerçekleşti
13:06
İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 30'a yükseldi
13:11
Dijital çağda habercilik nasıl yapılır?
13:02
Bu yılın en yatırımcı KİT'i TPAO olacak
13:02
Bu hafta 6 film vizyona girecek
13:07
Bakanlık'tan denize kanalizasyon atığı döken İSKİ'ye para cezası
Van'da kar yağışı etkili oldu
Van'da kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Kaçan tosun camı kırıp pencereden eve girdi
Kaçan tosun camı kırıp pencereden eve girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ