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Çevre
TRT Haber 09.08.2023 11:07

OECD'den Avrasya Tüneli'ne "Çevreci Ödülü"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Avrasya Tüneli, çevreci yaklaşımı ve Paris İklim Anlaşması hedeflerine olan uyumuyla öne çıkıyor. Bu ödül, projemizin çevreye duyarlılığını ve gelecek nesillere bırakılacak sağlam bir altyapıyı temsil ettiğinin bir göstergesidir” dedi.

OECD'den Avrasya Tüneli'ne "Çevreci Ödülü"
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı sektöründeki en büyük projelerinden biri olan Avrasya Tüneli, uluslararası arenada çevreci ödülüne layık görüldü. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) tarafından desteklenen "Mavi Nokta Ağı Sertifikası" (Blue Dot Network- BDN) kapsamında başarılı bir pilot uygulama süreci tamamlayan Avrasya Tüneli, çevre dostu ve sürdürülebilir altyapı projelerine örnek teşkil ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin bu prestijli ödüle layık görülmesinin, projenin uluslararası standartlara uygunluk ve çevresel sürdürülebilirlik açısından ne denli başarılı olduğunun bir kanıtı olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, "Avrasya Tüneli, çevreci yaklaşımı ve Paris İklim Anlaşması hedeflerine olan uyumuyla öne çıkıyor. Bu ödül, projemizin çevreye duyarlılığını ve gelecek nesillere bırakılacak sağlam bir altyapıyı temsil ettiğinin bir göstergesidir" dedi.

Tünel, enerji verimliliği ve su altı yaşamını koruma odaklı tasarlandı

Avrasya Tüneli, Türkiye'nin iki kıtasını birbirine bağlayan önemli bir altyapı projesi. Temeli 2011 yılında atılan tünel, Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayarak İstanbul trafiğini rahatlatmayı hedefliyor.

Toplamda 14.6 kilometre uzunluğundaki tünel ve bağlantı yollarıyla projenin amacı, Kumkapı ile Koşuyolu arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde azaltmak ve böylece trafik yoğunluğunu minimize etmek.

Avrasya Tüneli, çevre ve enerji tasarrufu sağlamak için bir dizi teknolojik yenilikle donatıldı. Tünel, enerji verimliliği ve su altı yaşamını koruma odaklı tasarlandı. Aynı zamanda projenin inşasında kullanılan malzemelerin çevresel etkileri de dikkate alındı.

Tünelin çevreci ödülü kazanmasındaki en büyük etkenlerden biri, Paris İklim Anlaşması hedeflerini destekleyen ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını teşvik eden bir yaklaşımı benimsemiş olması.

Mavi Nokta Ağı Sertifikası nedir?

"Mavi Nokta Ağı Sertifikası" (Blue Dot Network- BDN), Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Avustralya ve Birleşik Krallık hükümetleri tarafından yürütülen bir girişim. Bu girişim, sürdürülebilir altyapı projelerini teşvik etmeyi ve dünya genelinde çevre dostu, şeffaf ve çeşitlilikçi altyapı yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyor. Avrasya Tüneli, bu sertifikayı alarak çevresel, sosyal ve finansal sürdürülebilirlik alanında sağladığı başarıyı tescillemiş oldu.

Avrasya tünelinin aldığı ödülün anlamı

Bu ödül, projenin uluslararası alanda kabul gören ve takdir edilen bir standarda uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
Avrasya Tüneli'nin çevreci ödülü alması, sadece Türkiye'nin değil, uluslararası alanda altyapı projeleri yürüten diğer ülkelerin de çevre ve sürdürülebilirlik ilkelerine daha fazla odaklanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

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