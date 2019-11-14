Çevre
Antidepresan ilaçlar balıkları da sakinleştiriyor14 Kasım 2019 Perşembe 14:40 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 14:45
Avustralya’daki bir üniversitede yapılan çalışmaya göre balıklar, yaşadıkları suya karışan antidepresan ilaçlar sebebiyle daha sakin hale geliyor.
[Fotoğraf: Getty Images]
Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, tıbbi atıkların balıklar üzerindeki etkilerini ele alındı.
Biology Today dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, suya karışan antidepresan türü ilaçlar balıkların kaygı seviyesini düşürerek daha az saldırgan hale gelmelerine yol açıyor.
Yalnız yaşayan balıkların davranışlarında ciddi bir değişim gözlenmezken, grup halinde gezen balıkların beslenme sıklığı ve agresif davranışlarında düşüş kaydedildiği belirtiliyor.
Kaynak: Sky News
Etiketler: depresyon balık Antidepresan anksiyete