Çevre

Antidepresan ilaçlar balıkları da sakinleştiriyor

14 Kasım 2019 Perşembe 14:40 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 14:45

Avustralya’daki bir üniversitede yapılan çalışmaya göre balıklar, yaşadıkları suya karışan antidepresan ilaçlar sebebiyle daha sakin hale geliyor.

[Fotoğraf: Getty Images]