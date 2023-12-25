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Bilim Teknoloji
AA 25.12.2023 17:00

Yurt dışından gelen mobil cihazların kullanım süresi 180 güne çıkartılacak

Yeni düzenlemeyle yurt dışından gelen mobil cihazlar için Türkiye'de 120 gün olan kullanım süresi 180 güne çıkartılacak.

Yurt dışından gelen mobil cihazların kullanım süresi 180 güne çıkartılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını belirtti.

Yeni yılın ilk müjdesinin yurt dışı emeklileri için olduğunu bildiren Sırakaya, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk müjdesi yurt dışı emeklilerimiz için. Yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşlarımızın geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 güne kadar süre ve bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtıyla yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor."

Mobil cihazların kullanım süresi 180 güne çıkartılıyor

Sırakaya, yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin de bir müjdeleri olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yeni düzenlemeyle yurt dışından gelen mobil cihazlar için Türkiye'de 120 gün olan kullanım süresi 180 güne çıkartılıyor. Yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'geçici haberleşme' başvurusu yapılmasıyla Türkiye'de kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30’ar gün uzatılabilecek."

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