Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan video paylaşım sitesi Youtube'a girmek isteyen kullanıcılar, video oynatma sorunu yaşadı.

Sosyal paylaşım sitelerinde binlerce kez paylaşılan sorunla ilgili Youtube'dan yapılan açıklamada, çözüm için çalışıldığı belirtilmişti.

Youtube, bir süre devam eden erişim sorunun ardından normale döndü.