Pars, Kunduz, Kaplan ve güvenilir, yenilikçi zırhlı araçlar... 30 yıldır dünyanın önde gelen kara savunma sistemleri firması tarafından üretiliyor.

Yerli sermaye ile kurulmuş FNSS Savunma Sistemleri A.Ş, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefik devletlere zırhlı araç üretiyor. Şirket her geçen gün yeni projelerle kendisini geliştiriyor.

Geniş ürün yelpazesi

FNSS’nin geniş ürün yelpazesi, 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçları, orta ağırlık sınıfındaki tankı, 4x4 ile 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçları, seyyar yüzücü hücum köprüsünü, insanlı ve insansız kuleleri içeriyor.

FNSS Savunma Sistemleri Genel Müdür ve CEO'su Kadir Nail Kurt:

"Türk savunma sanayiinin kara sistemlerinde uzak ara en büyük ihracatçısı konumundayız. Bu başarılar devam edecek, vizyonumuz bizi çok daha üst seviyelere götürecektir."

Zırhlı araçlar Gölbaşı'nda üretiliyor

Tasarımdan planlamaya kadar tüm zırhlı araçlar, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde üretiliyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem de dost devletlerin geleceğe güvenli bakmasını sağlıyor.

CEO Kadir Nail Kurt:

"Özgün tasarımlarımız gidecek artacak yan sanayi kullanımında gerçekten öncü bir firmayız. Yerlileştirme anlamında çok ciddi lokal yerli katkı sağlıyoruz."

Gelişen zırhlı araç sektörü sayesinde yerel tedarik zinciri kuruluyor, teknoloji transferi ve istihdamda artış sağlanıyor.

Haber: Yusuf Dernek

Kamera: Ahmet Gümüş