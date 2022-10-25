Downdetector verilerine göre, Türkiye ve çeşitli ülkelerde mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta erişim sorunu yaşanıyor.

Dünyaca ünlü ve en çok tercih edilen mesajlaşma platformu WhatsApp'ta 25 Ekim 2022 saat 10.10 sıralarından itibaren çeşitli sorunlar yaşandığı kullanıcılar tarafından bildirilmeye başladı.

Kullanıcılar WhatsApp Web uygulamasına erişim sağlayamıyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden gruplara mesajlar iletilmiyor.

Meta sözcüsü Joshua Breckman yaptığı açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve WhatsApp'ı mümkün olduğunca çabuk herkes için geri yüklemek için çalışıyoruz" dedi .

Bu kesinti, geçen yıl Instagram, Messenger, Oculus ve Facebook'u da kapatan büyük bir kesintinin bir parçası olarak hizmetin çökmesinden bu yana ilk büyük WhatsApp kesintisi.