Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 15:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Twitter'a erişim problemi yaşanıyor
Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, akışı yenileyemediklerini öne sürüyor.
Downdetector verilerine göre, Türkiye ve çeşitli ülkelerde sosyal medya uygulaması Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.
Kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri görüntüleyemiyor. Yapılmak istenen işlemin ardından, 'Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim' uyarısı veriliyor.
Etiketler: Sosyal Medya Twitter
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