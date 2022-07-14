Downdetector verilerine göre, Türkiye ve çeşitli ülkelerde sosyal medya uygulaması Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.

Kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri görüntüleyemiyor. Yapılmak istenen işlemin ardından, 'Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim' uyarısı veriliyor.