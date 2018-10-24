Türkiye ürün almadan önce internetten araştırma yapan ülkeler arasında ilk sırada

İnternet ve sosyal medya analizleri yapan “We Are Social”ın 2018 yılı 4. çeyrek küresel internet raporu yayınlandı. Buna göre Ekim 2018 itibarıyla dünya genelindeki internet kullanıcı sayısı 4.2 milyara ulaştı.

Rapora göre;

-Ekim 2018 dünyadaki internet kullanıcı sayısı 4.2 milyar oldu. Dünyanın yüzde 55'inin internete erişimi mevcut durumda.

-Dünyadaki aktif sosyal medya kullanıcısı 3.4 milyar oldu. Mobil cihaz kullanan kişi sayısı ise 5.1 milyar.

-Toplam internet trafiğinin yüzde 51.6'sı mobil cihazlardan geliyor.

-Dünyanın en hızlı bağlantısına sahip olan ülke ortalama 189 Mbps ile Singapur oldu.

-Mobil internette ise dünyanın en hızlısı Norveç: 63 Mbps.

Ürün satın almadan önce internette araştırma yapma oranında Türkiye 1. sırada

Herhangi bir ürün almadan önce internet üzerinde araştırma yapanların oranı en yüksek olan ülke ise Türkiye çıktı. Bu alanda dünya ortalaması yüzde 57 iken, Türkiye ve Brezilya yüzde 80’lik orana ulaştı.

İstanbul, Facebook’ta dünya genelinde en çok kullanıcıya sahip şehirler arasında

Rapora göre Facebook’ta Türkiye, hem ülke hem şehir hem de dil özelinde dünya genelinde 9. sırada yer aldı. Türkiye’deki Facebook kullanıcı sayısı 43 milyona ulaşırken, İstanbul 11 milyon kullanıcıyla Facebook’ta en çok kullanıcısı olan şehir oldu. Facebook’u Türkçe olarak kullananların sayısı da 46 milyona çıktı.

Türkiye, Twitter ve Instagram’da dünyada 5. sırada

Türkiye, Twitter’da 8.8 milyon ve Instagram’da 37 milyon kullanıcısıyla dünya genelinde en çok kullanıcısı olan 5. ülke oldu.

LinkedIn’de ise 6.9 milyon kullanıcısı bulunan Türkiye, 15 sıraya yerleşti. Rapora göre özellikle gençler arasında popüler olan sosyal ağ Snapchat’te ise Türkiye’den 8.5 milyon kullanıcıyla en çok kullanıcısı olan 10. ülke konumunda.

Kaynak: TRT Haber